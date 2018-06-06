Минск, 6 июня, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Ввести уголовную ответственность за распространение через интернет ложных новостей предлагает генеральная прокуратура Белоруссии. Об этом сообщил 6 июня журналистам глава надзорного ведомства Александр Конюк.

Фредерик Бурр Оппер. Фальшивые новости. 1894

Генпрокуратура работает в этом направлении, отметил он. Конюк не исключил, что будет введена крупная материальная и уголовная ответственность.

Распространение оскорблений и фейковых новостей, которые «будоражат общественное мнение», необходимо пресекать в правовом поле. Так, в Германии за подобные проступки предусмотрены штрафы, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об ответственности за распространение фейков в социальных сетях, а также поправки о штрафах за отказ удалять ложные сведения. Штраф за такие действия может достигать 50 млн рублей.

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