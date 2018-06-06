Москва, 6 июня, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Москва пока не получила официального обращения от Киева о возможном обмене осуждёнными. Об этом сегодня, 6 июня, журналистам заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в концлагере коррупции не будет

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Как сообщало ИА REGNUM, о готовности Киева передать Москве 23 граждан РФ, которые продолжительный срок удерживаются в украинских тюрьмах и следственных изоляторах заявила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко. Она добавила, что для этого Россия должна отдать украинцев, которые содержатся в российских тюрьмах.

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«Мы требуем немедленного освобождения Сущенко, Сенцова, Кольченко, Карпюка, Клыха, Выговского и других, ребят с оккупированных территорий — Глондаря, Пантюшенко, Коринькова, Орищука, Иванчука, Деева, Асеева, других. И ждём от РФ ответа на наше предложение. Но ведь ответа от РФ нет», — отметила Геращенко.