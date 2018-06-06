Нижний Новгород, 6 июня, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Государственный долг Нижегородской области за май увеличился на 4,4% или на 3,098 млрд рублей. По состоянию на 1 июня 2018 года, госдолг региона составил 73,498 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные областного минфина.

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В течение месяца в структуре госдолга области вновь появились кредиты, привлеченные в кредитных организациях и иностранных банках, их объем составил 3 млрд рублей или 4,1% от суммы задолженности.

Основная часть долга приходится на государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг, — 38,3 млрд рублей или 52,1% в структуре госдолга. Сумма средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, составила 31,945 млрд рублей или 43,5% в структуре долгов.

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Объем госгарантий составил 253,223 млн рублей или 0,3% в структуре госдолга.

Расходы на обслуживание госдолга на указанную дату составили 2,236 млрд рублей, а предельный объем расходов установлен в размере 5,066 млрд рублей. Максимальный объем госдолга региона, установленный законом о бюджете, составляет 93,971 млрд рублей.

Отметим, что несмотря на майский рост, по сравнению с данными на 1 января 2018 года, госдолг Нижегородской области сократился на 3,3% или на 2,528 млрд рублей. Сумма коммерческих кредитов снизилась на 13,5 млрд рублей или на 81,81%, а объем бюджетных кредитов вырос на 17,341 млрд рублей или на 82,73%. Сумма государственных ценных бумаг не изменилась, объем госгарантий сократился на 14,189 млн рублей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, минфин Нижегородской области в конце мая запланировал привлечь коммерческие кредиты на сумму 3,5 млрд рублей для финансирования дефицита областного бюджета и погашения государственных долговых обязательств. Аукционы намечены на 22 июня.

При этом в апреле глава областного минфина Ольга Сулима заявила, что ведомство «планомерно снижает объем коммерческих кредитов в структуре госдолга».

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