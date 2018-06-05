Берлин, 6 июня, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Канцлер германии Ангела Меркель заявила, что ожидает «сложные дискуссии» на саммите Большой семерки (G7), сообщает 6 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ангела Меркель

Отвечая на вопросы членов бундестага в отношении России, канцлер выступила за продолжение диалога с Москвой, несмотря на все существующие различия во взглядах.

Напомним, саммит наиболее влиятельных мировых держав, именуемый Большая семерка, состоится с 8 по 9 июня в Квебеке, прежде в нём принимала участие и Россия, однако после событий на Украине Москва была исключена из этого клуба.