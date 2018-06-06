Калининград, 6 июня, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Поисковая система «Яндекс» вернула в Калининграде немецкое название улице. Топографическое самоуправство, по всей видимости, является продолжением громкого идеологического скандала в российском эксклаве.

Yandex.ru/maps Несуществующая улица в Калининграде — Биржевая

Дело в том, что весной 2018 года на деньги Сбербанка в Калининграде был построен новый сквер, расположившийся у Дома культуры моряков. Была выдвинута идея присвоить месту отдыха имя — Биржевой (в германский период в этом здании располагалась Кёнигсбергская фондовая биржа).

Инициатива, фактически поддержанная региональным правительством, была негативно воспринята патриотическим сообществом Калининграда. Несколько общественных организаций прислали на имя губернатора Антона Алиханова письма с просьбой отказаться от названия Биржевой сквер. В частности, Союз участников Великой Отечественной войны и ветеранов ВМФ Калининградской области просил увековечить память Героев-моряков Балтики.

Сегодня, 6 июня, сквер будет официально открыт, при этом ленточку перережет руководитель Сбербанка Герман Греф (вместе с Алихановым). Ожидается, что на церемонии чиновники официально озвучат имя новому скверу.

Тем временем «Яндекс» уже именовал место отдыха в «Биржевой сквер». Более того, ресурс переименовал часть Старопрегольской набережной в «улицу Биржевую». У немцев этот участок дороги назывался Börsen Straße, то есть, по сути, интернет-система запустила процесс топонимической реституции в Калининграде.

Сегодня руководитель общественной организации «Русская община Калининградской области» Максим Макаров обратился к мэру Калининграда Алексею Силанову с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Прошу Вас официально обратиться в компанию «Яндекс» с требованием исправить недостоверную информацию в «Яндекс-картах» о наличии на территории городского округа «Город Калининград» Биржевой улицы и Биржевого сквера, а также лично (или через своих сотрудников) опровергнуть наличие таких официально и окончательно утверждённых топонимов», — говорится в обращении.

ИА REGNUM напоминает, что в кёнигсбергской бирже в годы преступного Третьего рейха работал нацистский патронный завод. После разгрома фашистской Германии частично разрушенное здание биржи было отреставрировано и передано советской властью под Дом культуры моряков.