Ташкент, 6 июня, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В 2018—2019 учебном году иностранные граждане смогут поступить в высшие учебные заведения Узбекистана вне конкурса через собеседование, без сдачи тестовых экзаменов, сообщает 6 июня издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Цитата из х/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР Абитуриентка

Глава государства поручил министерству иностранных дел обеспечить оформление въездных виз для иностранных граждан, которые планируют поступать в вузы Узбекистана. Визовые заявки будут предоставлять Министерство высшего и среднего профессионального образования и другие ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому постановлению президента Узбекистана, в высших учебных заведениях республики будут созданы общественные советы, которые проконтролируют качество образования и условия, созданные для студентов.