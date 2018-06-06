Дело о банкротстве бывшего главы «Трансаэро» прекращено по решению суда
Москва, 6 июня, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве бывшего главы «Трансаэро» Александра Плешакова на основании ходатайства представителя истца — банка ВТБ, передает 6 июня Российское агентство правовой информации.
Из комментария представителя банка следует, что Плешаков погасил свою задолженность, что дает основание перестать считать его банкротом. Исполнение обязательств перед ВТБ подтвердил и представитель ответчика.
Поскольку другие кредиторы требования к бывшему руководителю «Трансаэро» не предъявили, суд счет возможным прекратить производство по делу. По просьбе банка с должника будут взысканы расходы в размере около семи тысяч рублей.
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