Москва, 6 июня, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Минпромторг готовит законопроект, меняющий правила работы розничных рынков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе Недели российского ритейла в Москве.

Борис Кустодиев. Ярмарка. 1906

«(Готовим) новый законопроект, отменяющий закон о розничных рынках, и отдельный раздел, который будет заложен в закон о торговле. По нашим оценкам, это создаст условия для появления 2 тыс. рынков в ближайшие три года», — сказал министр.

По его словам, предлагается убрать ограничения по розничным рынкам, из-за которых за последние десять лет их количество сократилось в пять раз.

Действующее законодательство о розничных рынках устанавливает значительные требования к их функционированию. Например, если в ТЦ управляющая компания не несет ответственности за арендаторов, то на розничном рынке управляющие компании обязаны обеспечивать санитарные требования, требования по защите прав потребителей и так далее.

Кроме того, указал чиновник, на сельскохозяйственных рынках предприниматели не могут арендовать площадку на срок более трех месяцев, план размещения торговых площадей требует согласования с большим количеством контролирующих органов.