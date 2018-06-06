Симферополь, 6 июня, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Богатые и успешные россияне должны жить в России и здесь же, а не за рубежом растить и лечить своих детей. Об этом 6 июня на фестивале «Великое русское слово» в Ялте заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org Владимирский собор

«Нужно, чтобы они жили в России, лечились в России, обучали своих детей. Тогда они будут стимулировать наше здравоохранение и образование, а не британское или израильское. Но так будет только тогда, когда мы определим набор наших духовных ценностей и начнём их внедрять в общественное сознание», — сказал он.

Крымский политик уверен, что без этих ценностей страну не построить.

«Концепция Русского мира, о необходимости которой мы тут говорим уже не первый год, должна объяснять о том, как нам, опираясь на свою великую героическую историю, нести в мир наше неповторимое «великое русское слово», — подчеркнул Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер крымского парламента заявил о том, что страх части российских компаний и функционеров перед недовольством «западных партнёров» делает страну более уязвимой перед внешним давлением.