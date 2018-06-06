Нальчик, 6 июня, 2018, 13:49 — ИА Регнум. По поручению главы Кабардино-Балкарии цену бензина в республике приведут в соответствие со средней по стране. Для этого в регионе будет сформирована рабочая группа по пресечению фактов недобросовестной конкуренции. Об этом глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков заявил 5 июня в ходе рабочего совещания с правительством республики и представителями нефтяных компаний, посвященного ситуации с ценами на автомобильное топливо.

Теодор Жерико. Укрощение быков (фрагмент). 1817

В настоящее время стоимость одного литра топлива в республике такова: АИ-92 стоит 41,83 рубля, АИ-95 продают по цене 45,39 рубля, дизельное топливо — за 43,1 рубля.

«Все, что связано с удорожанием ГСМ, накладывает проблемы на все направления и вызывает обоснованное беспокойство граждан. Региональным и федеральным структурам, прокуратуре КБР, МВД по КБР необходимо проверить обоснованность повышения тарифов на горюче-смазочные материалы, жестко пресекать незаконные манипуляции с ценами, по результатам принять соответствующие меры реагирования», — заявил Коков.

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Напомним, Кабардино-Балкария вошла в число субъектов РФ, где повышение цен на автомобильное топливо идет не так быстро, как в других регионах. Между тем, согласно информации центрального диспетчерского управления ТЭК, Северный Кавказ демонстрирует самый существенный рост цен на бензин среди всех регионов России. В среднем в округе стоимость бензина растет еженедельно на 1 рубль.