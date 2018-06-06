Дамаск, 6 июня, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Провинция Дамаск

Kremlin.ru Военная полиция России в Сирии

В районах Южного Дамаска продолжается зачистка и осмотр территории. Серьезной проблемой являются мародеры, которые нахлынули в эти места.

Все автомобили, выезжающие из этих мест, подвергаются полному досмотру. Сирийские службы безопасности и военные постоянно задерживают мародеров. Среди задержанных часто встречаются бойцы Национальных сил обороны (NDF).

Западный Каламун

На ливано-сирийской границе были развернуты подразделения российской военной полиции для избегания инцидентов с израильскими военными. Российские полицейские заменили формирования «Хезболлы», противников Тель-Авива.

На смену российским военным сейчас пришли подразделения 11-й бронетанковой дивизии Вооруженных сил САР. Формирования «Хезболлы» еще остались у некоторых участков границы.

Иностранные СМИ, в частности Reuters, сообщали о возникновении напряженности между российскими военными и группировкой. Однако, по мнению сирийских источников, эти мелкие инциденты в западной прессе были сильно преувеличены.

Провинция Алеппо

Возникла проблема с размещением на севере провинции эвакуированных туда из Южного Дамаска боевиков. У протурецких боевиков нет желания делиться захваченной территорией.

Группировке «Файлак ар-Рахман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришлось выкупить у формирования «Аль-Мотасан» базу 135-й бригады у города Африн.

В Вашингтоне США и Турция заключили соглашение о «дорожной карте» для города Манбиджа. По этому плану подразделения курдских народных защитников выводятся из города. Управление города будет осуществляться американцами и турками совместно.

Следует отметить, что совсем недавно министр иностранных дел САР заявил: «Мы считаем Турцию врагом и захватчиком, ни Турция, ни США не имеют права вести переговоры относительно сирийских городов; мы освободим каждый дюйм нашей земли».

На западе провинции Алеппо идут постоянные бои между Вооруженными силами САР и боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Недавно террористы предприняли попытку незаметно пройти через позиции сирийских военных, но были обнаружены. В результате пулеметного и ракетного огня группа боевиков была уничтожена.

Провинция Идлиб

Продолжаются удары Вооруженных сил САР по базам и опорным пунктам исламистов в провинции Идлиб.

Недавно боевики группировки «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили сирийским военным данные о местоположении завода по производству минометных мин и склада сырья для этого завода, которые принадлежали конкурирующей группировке исламистов. В результате удара артиллерией и авиацией объекты были уничтожены.

В провинции продолжаются убийства и покушения на командиров исламистских группировок. С 24 апреля только в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убит 41 боевик.

В остальных группировках, таких как: «Файлак аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Ахрар аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также убиты несколько десятков бойцов.

Боевики в основном возлагают ответственность за эти активные мероприятия на спецслужбы САР.

Провинция Кунейтра

В районе населенных пунктов Альфания и Айн аль-Байда в результате ракетно-артиллерийского удара 90-й бригады сирийской армии была рассеяна колонна боевиков. Мятежники хотели усилить живой силой и техникой своих соратников, позиции которых находятся в районе Голанских высот.

Провинция Дераа

На западе провинции продолжаются бои между группировкой «Джейш Халид ибн аль-Валид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Свободной сирийской армией. В ходе очередной атаки террористам удалось захватить два участка территории и убить несколько бойцов ССА в районе населенного пункта Хайт.

В свою очередь, Свободная сирийская армия ведет подготовку к наступлению Сирийской арабской армии на свои позиции на юге страны. Идет активное фортификационное усовершенствование боевых позиций. Подходят подкрепления.

Так, «Сирийская армия свободных племен» отправила большое количество своих бойцов в провинции Кунейтра и Дераа. Следует отметить, что «Сирийская армия свободных племен» поддерживается Иорданией.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила более точная информация о потерях Сирийской арабской армии в ходе отражения масштабного наступления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенных пунктов Джалаа, Сайял и Хасарат. Погибло 26 сирийских военнослужащих. Террористы потеряли более 40 человек.

Боевикам даже удалось на короткое время заблокировать шоссе Аль-Маядин — Абу-Камаль. С помощью подошедших резервов сирийские военные отбросили террористов на прежние позиции.

Провинция Ракка

В городе Ракка у Великой мечети Аль-Мансура состоялся мирный протест местных жителей против засилья Сирийских демократических сил и американских оккупантов. Во время митинга были подняты флаги САР и портреты Башара Асада.

Митинг был разогнан автоматным огнем со стороны Сирийских демократических сил. Несколько демонстрантов ранены. Два человека из митингующих арестованы.

Провинция Хасака

Сирийские демократические силы совместно с американскими и французскими военными продолжают наступление на позиции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге провинции. Террористы практически не оказывают сопротивления.

Небольшая стычка произошла только у населенного пункта Аль-Факка, но и эта деревня была освобождена.

ИА REGNUM регулярно информирует об оперативной обстановке на фронтах Сирийской Арабской Республики.