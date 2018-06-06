Санкт-Петербург, 6 июня, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Правоохранительные органы готовы к приему болельщиков чемпионата мира по футболу, в том числе и фанатов, которые собираются приехать ради того, чтобы подраться. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в среду, 6 июня, сообщил журналистам и. о. главы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга Андрей Романов.

Tim Buss Футбольные фанаты

Для обеспечения безопасности ЧМ-2018 в Северной столице привлечено вполне достаточное число сотрудников, отметил чиновник. Он не исключил, что возможны отдельные эксцессы, вызванные «человеческим фактором», но не более того.

«Что касается фанатов, которые хотя приехать, чтобы подраться, то эту работу мы ведем давно. Многие из них до нас просто не доедут. Мы ведь начинаем работать еще с момента прохождения границы. И те, кто приехал подраться, поедут обратно туда, откуда приехали», — сказал Романов.

В Петербурге состоится семь матчей ЧМ-2018, в том числе один полуфинал и матч за третье место.

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Напомним, ранее британские фанаты пригрозили погромами на ЧМ-2018, пообещав, что на мундиаль собираются отправиться сразу несколько радикально настроенных английских группировок, чтобы «размазать по стенке» и показать «русским настоящий ад». В Госдуме уверены, что во время чемпионата мира правоохранительные органы достойно ответят на экстремистские выпады футбольных фанатов.

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