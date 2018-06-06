Санкт-Петербург, 6 июня, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Военная делегация под руководством командующего Военно-морскими силами Турции адмирала Аднана Озбала 6 июня начала рабочий визит в Санкт-Петербург. Об этом ИА REGNUM сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Минобороны России Аднан Озбал и Владимир Королёв

Программа визита турецких военных предусматривает встречу с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Королёвым в здании Адмиралтейства, где находится командование российским военным флотом.

«Будет обсуждаться ряд вопросов развития сотрудничества между ВМФ России и ВМС Турции в военно-морской области, взаимодействия флотов двух государств в акватории Черного и Средиземного морей», — отметили в Минобороны России.

Помимо переговоров с российскими коллегами, в Санкт-Петербурге адмирал Аднан Озбал и члены турецкой военной делегации посетят один из боевых кораблей ВМФ России, Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия» и крейсер «Аврора».

Рабочий визит турецкой военной делегации в Россию завершится 8 июня.