Великий Новгород, 6 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. С начала 2018 года Новгородский районный суд взыскал с медицинских работников, согласившихся работать в новгородской глубинке, но нарушивших условия договора, почти 1,8 млн рублей. Как сообщил ИА REGNUM официальный представитель суда Валерий Таганский, суд рассмотрел три аналогичных дела, все иски подавало региональное министерство здравоохранения.

Цитата из х/ф «Вердикт». Реж. Сидни Люмет. 1982. США Недобросовестные врачи. Судебное разбирательство

Так, например, 17 мая суд взыскал часть единовременной компенсационной выплаты с 30-летней жительницы Великого Новгорода, которая в 2013 году отправилась работать в районную больницу в рабочий посёлок Крестцы, получив выплату из бюджета в размере 1 млн рублей, но 5-летний срок в больнице не отработала — трудовой договор по её собственному желанию был расторгнут в 2017 году. Суд взыскал с неё около 315 тыс. рублей за неотработанный период, а также госпошлину на сумму более 6 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, единовременной денежной выплатой в рамках программы «Земский доктор» в Новгородской области стимулируют медиков для работы на селе с 2012 года. Размер выплаты составляет 1 млн рублей. Ежегодно по этой программе власти привлекают в сельские населённые пункты региона до 15 медицинских работников. При этом дефицит медицинских кадров остаётся проблемой для региона: в 2017 году в Новгородской области не хватало 160 врачей. Самые востребованные специальности — участковые терапевты и педиатры, врачи скорой медицинской помощи.

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