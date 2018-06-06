Калуга, 6 июня, 2018, 13:39 — ИА Регнум. В Калуге открылась филателистическая выставка «Футбол, приуроченная к чемпионату мира по футболу-2018 в России. Как сообщила 6 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, экспонаты для выставки предоставлены калужским филателистом Владимиром Васильевым.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России». На выставке

На стендах в зале центрального отделения почтовой связи (площадь Старый Торг, д. 7в) представлены уникальные марки, посвященные созданию Международной федерации футбола FIFA, третьему президенту FIFA Жюлю Риме, который был инициатором проведения чемпионатов мира по футболу, а также филателистические выпуски почтовых марок, посвящённые периоду с 1934 по 1966 годы (с первого по восьмой чемпионат). Выставка будет открыта до конца июня 2018 года.

«Футбол, как самый популярный вид спорта, давно стал объектом коллекционирования филателистов, а почтовые марки о футболе стали очень популярными, благодаря приобретению этим видом спорта мирового значения. Несмотря на то, что родина футбола — Англия, первые марки о футболе появились не там. Долгое время считалось, что первой в мире маркой, посвященной футболу, была голландская марка 1928 года. Однако позже выяснилось, что существует почтовая марка с изображением футболиста, выпущенная тремя годами ранее — в 1925 году в Венгрии. Самая известная почтовая марка о футболе, вышедшая в Великобритании, датируется 1966 годом, когда сборная Англии одержала победу в мировом первенстве», — заявила Ольга Строк.

Напомним, к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России за период с 2015 по 2018 годы было выпущено более 130 видов филателистической продукции. Это 63 почтовых марки и четыре почтовых блока, 15 конвертов первого дня, 23 почтовые карточки и 35 художественных маркированных конвертов, а также разнообразные сувенирные наборы, буклеты и многое другое. Общий тираж продукции превысит 100 млн экземпляров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций FIFA перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018. В областной столице будет готовиться сборная Сенегала. Команде из Африки предоставили новую тренировочную базу «Спутник», построенную на Тульском шоссе в Калуге специально к чемпионату. Проживать сенегальские футболисты будут в SK Royal Hotel Kaluga на Трамплинной улице.

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