Москва, 6 июня, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Наиболее оголтелые русофобы из числа эстонских политиков и общественных деятелей больше не смогут въезжать в Россию, сообщил 6 июня журналистам заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

danna § curious tangles Въезд закрыт

«В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии», — сказал дипломат.

По его словам, запрет последовал после того, как Таллин принял запрет на въезд 49 граждан России из так называемого «списка Магнитского». Кожин подчеркнул, что аналогичная мера уже принята в отношении Литвы и вскоре будет принята против Латвии, поскольку та тоже присоединилась к русофобской акции.