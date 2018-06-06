Оренбург, 6 июня, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Оренбургская область вошла в десятку антилидеров экологического рейтинга регионов России по итогам весны 2018 года. На последнем месте Свердловская область, далее, по мере возрастания рейтинга Челябинская область (84-е место), Московская область, Иркутская область, Брянская область, Бурятия, Нижегородская область, Красноярский край, Оренбургская область (77-е место), Еврейская АО. Добавим, что год назад Оренбургская область занимала в этом рейтинге 81-ю строчку.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Трубы дымят. Загрязнение

Добавим, экологический рейтинг составляется с учётом трех индексов. В сфере экологии учитывается природоохранный индекс, в техносфере — промышленно-экологический и в социуме — социально-экологический. Экспертная группа составляется по типу «суда присяжных». Рейтинг формируется по мере поступления информационных материалов из разных источников, включая СМИ, органы власти, общественные и экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан.

Напомним, в апреле 2018 года в Оренбургском районе произошла разгерметизация трубопровода, в результате произошла утечка газа. Оренбуржцы ощутили на себе последствия ЧП в виде неприятного резкого запаха в воздухе. В первый час после аварии фиксировались превышения ПДК загрязняющих веществ. Неоднократные газовые атаки отмечены осенью 2017 года, когда также происходили аналогичные ЧП. В Орске периодически жители жалуются на неприятные запахи воздуха.