Кострома, 6 июня, 2018, 13:31 — ИА Регнум. На дорогах Костромской области автоинспекторы проверяют практически всех байкеров. В регионе проходит операция «Мотоциклист» — по предотвращению ДТП с участием двухколёсного транспорта, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Цитата из х/ф «Первый мститель: Противостояние». Реж. Джо Руссо, Энтони Руссо. 2016. США Мотоциклист

С начала сезона в области уже зарегистрировали 12 ДТП с участием байков и других двухколёсных транспортных средств. В шести случаях водители получили серьёзные травмы. Пострадал и один подросток. Он не справился с управлением на скутере и врезался в машину. Сейчас инспекторы ГИБДД проверяют, есть ли у водителя права, и насколько исправно было транспортное средство.

«Были выявлены большее количество водителей, не имеющих права управления данным транспортным средством, — сказал врио начальника УГИБДД УМВД России по Костромской области Владимир Крылов. — Из 79 выявленных нарушений, таких было выявлено. Конечно, не все мотоциклисты придерживаются той позиции, что остановивший их сотрудник ДПС и предъявивший им законные требования зачастую бывают не согласны. Но в целом понимают проблему безопасности».

Только за один час на самом оживлённом перекрестке Костромы автоинспекторы остановили 15 мотоциклов. Документы у всех водителей оказались в порядке, а машины исправны.