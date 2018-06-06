Москва, 6 июня, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Законопроект о сохранении скидки на оплату штрафа в случае задержки доставки уведомления правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штрафы

Предлагается внести в статьи 31.8 и 32.2 КоАП изменения, предусматривающие возможность восстановления судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности, двадцатидневного срока, установленного для уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа, в случае его пропуска лицом, когда копия постановления о назначении административного штрафа, направленная по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения указанного срока.

Законопроект внесен во исполнение постановления Конституционного суда.

Ранее Госдума приняла закон, предусматривающий «скидку» на оплату штрафов за ряд нарушений Правил дорожного движения (ПДД). В льготный период нарушитель может оплатить половину штрафа.