Заинский район, Татарстан, 6 июня, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В Александро-Слободском сельском поселении Заинского района Татарии, где в ноябре 2017 года прошли референдумы о самообложении, и с жителей на насущные нужды по их результатам будут собирать по 300 рублей, на ремонт в здании исполкома потратят почти 1,2 млн рублей. Средства на работы планируется выделить из бюджета сельского поселения, того, в котором, не прибегая к кошелькам сельских жителей, не нашлось финансовых ресурсов на замену 120 метров ограждения кладбища, отсыпку дороги к нему и благоустройство родника. Подрядчика выберут на аукционе 22 июня 2018 года, тендер опубликован 6 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

BeSignNet Кладбище

Исполком Александро-Слободском сельского поселения Заинского района Татарии объявил торги только для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций на «выполнение ремонтных работ в здании исполнительного комитета». Начальная цена лота — 1 198 659,34 рубля. По условиям контракта, победитель должен будет помимо основных работ оклеить стены моющимися обоями, провести устройство подвесных потолков, установить унитазы, пьедесталы фарфоровые для умывальников. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года.

Средства на ремонт будут изысканы в бюджете поселения, которое 19 ноября 2017 года провело референдум по вопросу самообложения жителей на 2018 год. По 300 рублей предлагается сдавать всем совершеннолетним жителям поселения, которые имеют постоянную регистрацию в нём, «за исключением инвалидов первой группы и одиноких престарелых граждан, и студентов, обучающихся по очной форме». Собранные средства предложено потратить «на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ» — в с. Александровская Слобода на благоустройство кладбищ (замена заднего ограждения — 120 метров), обрезку двух деревьев, благоустройство родника (очищение родника, перенос купели), а в деревне Киселевка — на обрезку двух деревьев, отсыпку 50 метров дороги до кладбища.

Таким образом, чтобы сделать ремонт здания исполкома необходима сумма, сравнимая со взносами по самообложению от 4000 жителей. Между тем, по официальным данным с сайта поселения, общая численность его жителей чуть более 600 человек.

Напомним, самообложение предполагает участие граждан в софинансировании насущных нужд бюджета. Решение о данном виде использования кошелька местных жителей принимается большинством голосов граждан, пришедших на референдум. В последнем могут участвовать все постоянно зарегистрированные жители этой территории. Решение становится обязательным для всех, включая и тех, кто не пришёл и кто голосовал против.

В Татарии для самообложения действует схема, по которой за каждый собранный с граждан рубль бюджет республики добавляет местному бюджету четыре. Несмотря на то, что регион является лидером в стране в сфере самообложения, для него характерна низкая собираемость. Настолько, что весной 2016 года кабинет министров республики пытался внести поправки в местное законодательство и ввести штрафы для неплательщиков. Но задумка была встречена жителями региона негативно, и её отложили на неопределённое время.

Референдумы в республике не проходят без скандалов. Осенью 2017 года выяснилось, что в некоторых городских и сельских поселениях местные власти не установили льготу для пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны, вынудив их платить взнос наравне с трудоспособным населением. При том, что средняя пенсия в Татарии — чуть более 13 тыс. рублей, а социальная пенсия — менее 9 тыс. рублей.

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