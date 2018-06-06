Киев, 6 июня, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Министр финансов Украины Александр Данилюк может лишиться своего поста. Представление в Верховную раду на увольнение главы финансового ведомства подписал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

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«После спровоцированного им (Александром Данилюком — прим. ИА REGNUM) конфликта на заседании правительства он позволил себе действия, которые, на мой взгляд, несовместимые с дальнейшим пребыванием в должности члена кабинета министров», — написал Гройсман на своей странице в Facebook, добавив, что распространение искаженной информации среди международных партнёров Украины накануне важных для страны переговоров с ЕС могло поставить под угрозу их результаты.

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Гройсман: Министр финансов подрывает доверие к Украине

Премьер-министр утверждает, что Данилюк «не внёс коррективы в выбранную им линию поведения» даже после «обсуждения этой ситуации с членами правительственной команды». «Поэтому я не вижу возможности для него и дальше оставаться в ее составе и прошу народных депутатов поддержать мое представление», — добавил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что министр финансов Украины Александр Данилюк написал письмо послам G7, которое подрывает доверие к Украине. Он счёл его «неприемлемым и необоснованным». Несмотря на то, что Данилюк уже признал, что письмо было ошибочным, и принёс свои извинения, оно уже было отправлено.

Напомним, ссора между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом возникла на заседании правительства Украины в мае из-за требования главы финансового ведомства назначить ему ещё одного заместителя.