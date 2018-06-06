Владикавказ, 6 июня, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Задолженность территориальных сетевых организаций Северной Осетии за услуги по передаче электроэнергии составила около 600 млн рублей. С начала 2016 года она выросла на 248 млн рублей. Об этом заявила заместитель директора филиала «МРСК Северного Кавказа» — «Севкавказэнерго» Лена Рагимова.

ЛЭП

«Уровень оплаты крайне ничтожен — 0,9%. Основными дебиторами являются муниципальные сетевые предприятия городов Ардон, Беслан и Моздок», — сообщила Рагимова в ходе заседания межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу.

Мерой по улучшению платежной дисциплины, как было сказано в ходе заседания, должна стать передача этих сетевых компаний в управление «МРСК Северного Кавказа».

В целом по республике была отмечена положительная динамика по сравнению с 2017 годом по оплате за потребленную электроэнергию. Однако по-прежнему отмечается прирост дебиторской задолженности, который превысил 234 млн рублей. Более 74% суммы долга принадлежит предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. Еще на 9 млн рублей долгов накопили предприятия, финансируемые из бюджета республики.

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Заместитель председателя правительства Северной Осетии Ахсарбек Фадзаев указал на необходимость выправления ситуации с долгами за электроэнергию и отметил, что ответственность за платежную дисциплину лежит в том числе лично на каждом руководителе местной администрации.

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Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2017 года долг Северной Осетии за свет превысил 2,25 млрд рублей. Республика оказалась в числе четырех субъектов Северо-Кавказского федерального округа с самой большой суммой задолженности. Совокупный долг субъектов СКФО за электроэнергию превысил 22,8 млрд рублей.