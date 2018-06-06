Москва, 6 июня, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Россия с партнерами «всерьез готовится» к подписанию Конвенции о правовом статусе Каспия в августе в ходе саммита в Казахстане. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

AnastassiyaL Берег Каспия

«В августе этого года, скорее всего, это будет Казахстан, (будет проходить) саммит «каспийкой пятерки», и мы вместе с нашими партнерами всерьез готовимся к тому, чтобы эта Конвенция была подписана именно на предстоящем в августе саммите», — сказал замглавы МИД России Григорий Карасин в Госдуме.

«Конвенция о правовом статусе Каспия разрешит очень многие спорные, неясные вопросы: что такое Каспий, как пятерка каспийских государств будет в будущем подходить к освоению его ресурсов, разделению водных пространств и так далее, там очень много вопросов», — отметил замминистра.

В 2018 году состоится пятый саммит глав прикаспийских государств, на котором стороны планируют урегулировать правовой статус Каспия. Наряду с Конвенцией планируется подписание пятисторонних отраслевых документов.