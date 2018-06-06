Ярославль, 6 июня, 2018, 13:08 — ИА Регнум. На проспекте Ленина в Ярославле произведена замена оригинальных чугунных ограждений на стальные. Об этом сообщают участники группы «Дороги Ярославля» в Facebook.

Фото группы «Дороги Ярославля» в Facebook Дорожное ограждение на пр-те Ленина в Ярославле

Появившиеся новые стальные ограждения, по свидетельству участников группы, являются практически точной копией стоявших десятилениями чугунных ограждений. В 2017 году мэрия Ярославля планировала заменить чугунные ограждения по всему городу, но после возмущения общественности частично отказалась от этого. В частности, чугунные ограждения были сохранены на проспекте Ленина. Но вот и здесь незаметно произошла замена.

Свои действия чиновники мэрии объясняют желанием скорейшего восстановления дорожного ограждения после различного рода ДТП.

«За период зима — весна по вине водителей разбито более 75 секций забора, не считая стоек. Не дожидаясь судебных разбирательств и взыскания с виновников, город обеспечил ремонт. Вы, уверен, согласитесь, что так оно выглядит более эстетично, нежели с разрывами», — прокомментировал ситуацию заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Внешне новодел практически неотличим от оригинальных чугунных ограждений. Водители говорят, что отличить можно после удара машины по ограждению. Чугун сразу ломается, а стальные ограждения — гнутся. По словам, Михаила Кузнецова в дальнейшем будет произведена обратная замена стальных конструкций на чугунные.