Калининград, 6 июня, 2018, 13:02 — ИА Регнум. В пригороде Калининграда из-за выброса хладагента погиб главный энергетик рыбообрабатывающего предприятия ООО «СК-Запад».

Kld.sledcom.ru Масштаб разрушения на калининградском предприятии

Как сообщили сегодня, 6 июня, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел накануне в посёлке им. Александра Космодемьянского.

«По предварительным данным, в рыбном цехе предприятия из трубопровода от компрессора камеры шоковой заморозки произошел мощный выброс хладагента. В результате главный энергетик предприятия получил травмы, от которых скончался на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

Следователи уже изъяли на предприятии техническую документацию. Для доследственнной проверки привлекались специалисты инженерно-технической группы ОМОН.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «СК-Запад» принадлежит бизнесмену Александру Ткачёву, который также владеет компанией «Скат», специализирующейся на оптовой торговле консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов.

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что в 2006 году техногенная авария произошла на Калининградском рыбоконсервном комбинате, расположенном на улице Солдатской. Тогда произошел выброс аммиака при выполнении работ по замене масла в холодильно-компрессорной установке. Обошлось без жертв и пострадавших.