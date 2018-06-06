Минск, 6 июня, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Помощнику президента Белоруссии, инспектору по Гродненской области Сергею Ровнейко, задержанному при получении взятки, предъявлено обвинение, он арестован. Об этом сообщает 6 июня «БелТА».

A-r-e-s Взятка

По словам генерального прокурора Белоруссии Александра Конюка, в отношении фигуранта дела о получении взятки в размере $200 тыс. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Других подробностей глава надзорного ведомства не сообщил.

Напомним, Сергей Ровнейко был задержан с поличным 29 мая при покушении на получение взятки в $200 тыс. По сведениям правоохранителей, помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко попал в поле зрения антикоррупционного ведомства более года назад в связи с информацией о фактах получения им взяток за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

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