Париж, 6 июня, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Признаком начавшегося «освобождения Европы» назвала визит в Австрию президента РФ Владимира Путина лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом она написала 6 июня на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ле Пен. Освобождение Европы

«Встреча Курца, Штрахе и Путина, сближение Сальвини и Орбана: освобождение Европы начинается сейчас!» — отметила Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня президент России прибыл в Вену с однодневным визитом. Путин встретился с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Кроме того, в начале июня состоялся телефонный разговор вице-премьера Италии, министра внутренних дел Маттео Сальвини и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Сальвини назвал беседу «долгой и сердечной» и заявил, что вместе с Орбаном изменит «эту Европу».

Читайте также: Песков: Путин и президент Австрии не избежали «сложных тем» на переговорах

А также: Путин по-немецки приструнил напористого австрийского журналиста