Санкт-Петербург, 6 июня, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В ближайшее время Казанский собор на Невском проспекте Санкт-Петербурга ждут очередные ремонтно-реставрационные работы. Они продлятся почти год. Об этом сегодня, 6 июня, сообщила Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) при правительстве города.

Дарья Драй ИА REGNUM Казанский собор

Как отмечается, ГАТИ выдала разрешительную документацию на установку фасадных лесов для проведения работ по реставрации Казанского собора. Работы будут завершены 15 мая 2019 года. Заказчик — СПБ ГКУ «Дирекция заказчика».

Кроме того, этому же учреждению оформлен ордер на установку фасадных лесов для проведения работ по реставрации фасада римско-католического храма Святой Екатерины на Невском проспекте, д. 32−34. Работы также завершатся 15 мая 2019 года.

Напомним, проводившиеся несколько лет назад реставрационные работы в Казанском соборе вызвали резкую критику градозащитников. Его колоннаду, считают критики, отремонтировали крайне неудачно.

В 2011 и 2012 годах по заказу Министерства культуры РФ выполнялись работы по западному, северному фасадам и северному портику собора. Работы проводились по методике реставрации облицовок и архитектурных деталей фасадов Казанского собора, разработанной институтом «Спецпроектреставрация».

В 2015 году по заказу СПб ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» проводились реставрационные работы на восточной и западной колоннадах с проездными арками северного фасада. Реставрация проводилась в соответствии с согласованными методическими рекомендациями по технологии производства работ, отмечали городские власти в ответ на упреки критиков.