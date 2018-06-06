Париж, 6 июня, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Около 450 исламских радикалов выйдут на свободу из французских тюрем к концу 2019 года. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на заявление министра юстиции Николь Беллубе 6 июня.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Спустить с цепи

Среди них — 50 исламистских террористов. Министр предупредила, что правительство будет неотступно следить за этими людьми.

С момента беспрецедентной волны террористических актов, в результате которых погибли 245 человек, Франция живет в условиях постоянной террористической угрозы.