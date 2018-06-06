Курган, 6 июня, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Все контракты на приобретение квартир в Кургане по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья имеют признаки ничтожности. Об этом в интервью порталу 45.ru заявила руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Ирина Гагарина.

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Снос жилого дома

Напомним, сдача домов по федеральной программе переселения из аварийного и ветхого жилья, признанного таковым до 2012 года, не уложилась в Курганской области в установленный срок до сентября 2017 года. Кроме того, новые дома строились с серьёзными нарушениями, что признавала и прокуратура, внося представления об исправлении недостатков.

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Люди выходили на пикеты — они не хотели переезжать в «новое аварийное» жильё, отказываясь подписывать акты о передаче-приёмке квартир.

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«В марте 2017 года у меня была встреча с губернатором (губернатором Курганской области Алексеем Кокориным — ИА REGNUM ). Тогда я сказала, что все контракты ничтожны и незаконны и все деньги, которые были перечислены по ним, — это нецелевое расходование бюджетных средств и, извините, уголовное преступление», — сообщила в интервью Ирина Гагарина.

Нарушения закона Ирина Гагарина узрела в условиях контракта, когда квартиры для переселенцев можно было купить только в домах, построенных не ранее 2016 года. Таким образом отсекались другие дома, где и стоимость «квадратов» могла быть ниже.

«А при таком условии контракта подошел только дом единственной заявившейся компании. По идее, штрафов должно быть больше, но прокуратура передала нам документы только по 33 фактам нарушений, все остальное осталось за занавесом, а квартир было закуплено около 300», — поясняет руководитель УФАС по Курганской области.

По словам Ирины Гагариной, заявление УФАС в полицию по поводу незаконных контрактов на покупку жилья осталось без ответа. К ответственности удалось привлечь лишь одного из руководителей департамента ЖКХ города Кургана, который был оштрафован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, странности контрактов по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья замечали и общественники Кургана. Кроме того, власти столицы Зауралья якобы кардинально, до двух, сузили круг фирм, которые могли бы построить жилье по программе. Причем фирмы, по словам Гагариной, были связаны между собой одними и теми же учредителями.

В администрации Кургана и области корреспонденту ИА REGNUM ситуацию пока не прокомментировали.