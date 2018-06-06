Ярославль, 6 июня, 2018, 12:47 — ИА Регнум. 6 июня мэр Ярославля Владимир Слепцов отчитался перед депутатами муниципалитета о своей работе за 2017 год. Отчет был принят без особых проблем. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница мэра Ярославля в Facebook Владимир Слепцов

Прежде всего Владимир Слепцов поблагодарил жителей, которые «указывали, показывали, открывали глаза на какие-то проблемы, участвовали в жизни города», а также главу региона.

«Хочу поблагодарить губернатора Ярославской области за огромную поддержку и доверие. Когда глава региона попросил меня присоединиться к его команде, я с радостью согласился. При помощи команды правительства Ярославской области мы в городе многое сделали. Вопреки различным сложностям и преградам, трудностям с бюджетом нам удалось привести в порядок дворы, скверы, реконструировать парки, создать условия для занятий физкультурой и спортом, сделать максимум, чтобы город стал безопасным, комфортным», — сказал Владимир Слепцов.

В своем отчете он затронул основные сферы городской жизни. По мнению мэра, главное, что удалось сделать ему и его команде в 2017 году, — это задать мощный импульс дальнейшему развитию.

«Мы активно взялись за дороги, дворы, благоустройство и внешний облик нашего города. Что касается бюджета: признаюсь, опять же из-за дефицита, который сегодня составляет 6,4 млрд рублей, мы не смогли решить все проблемы и сразу. Мы понимаем, что ремонт дорог, аварийное жилье, строительство детсадов, благоустройство дворов — это приоритетные направления. Поэтому на решение этих вопросов из областного и федеральных бюджетов было выделено в два раза больше средств, чем в прошлом году», — сказал мэр.

Он отметил, что в 2017 году от оптимизации детских дошкольных учреждений сумма экономии составила 5,3 млн рублей. В муниципальных учреждениях культуры сократили штаты, что позволило сэкономить еще 2,2 млн рублей в месяц.

Мэр сообщил, что сокращена сумма обслуживания долга города на 120 млн рублей, или на 10% к уровню 2016 года. Улучшилась инвестиционная привлекательность, сняты многие бюрократические барьеры, сократились сроки оформления документов, среднему и малому бизнесу были предоставлены льготные условия для развития. «Каждый день минимум один предприниматель получал помощь от служб города. Наша цель — обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие города, создать комфортные условия для ведения бизнеса», — пояснил Владимир Слепцов.

Затронул он и больную тему дорог.

«Мы сделали прорыв в сфере дорожного хозяйства. Хочу поблагодарить главу региона Дмитрия Миронова, при его поддержке город вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». Только в 2017 году отремонтировали 27 улиц, более 50 км дорог. Наша задача — чтобы наши жители могли свободно и безопасно передвигаться как на своем, так и на общественном транспорте. В целом доля автомобильных дорог, которые не отвечают нормативным требованиям, сократилась до 50% от общей протяженности», — рассказал глава города.

Он пояснил, что в 2017 году много внимания уделялось благоустройству парков.

«Я часто вижу, как многие депутаты делают пробежки в городских парках, и меня это радует. За 2017 год площадь благоустроенных парков и скверов увеличилась более чем на 250 тысяч кв. метров: отремонтировали ограждения, благоустроили дорожки, тротуары, установили уличную мебель», — сказал мэр.

Говорил он в своем отчете и о замене нестационарных торговых объектов, деятельности управляющих компаний, работе транспорта. По данным мэра, частные перевозчики обновили автопарк в количестве 268 единиц:

«Это 68% от выпуска. С учетом заказанных автобусов — цифра получается 342 единицы. Проблема одна — оперативно и быстро не можем заменить все автобусы, так как завод работает не только на Ярославль, но и на другие города. Но динамика очевидна», — сказал Владимир Слепцов.

«Наша сила в том, что мы едины: жители, город, губернатор. Я обещаю землякам-ярославцам, что в этом году наверстаем все то, что не удалось в полной мере осуществить в прошлом году, приложить максимум усилий для создания комфортного и безопасного проживания», — закончил свой отчет мэр.

После этого депутаты смогли задать свои вопросы. Абсолютное большинство представителей «Единой России» поблагодарило Владимира Слепцова за проделанную огромную работу, после чего муниципалитет принял его отчет.