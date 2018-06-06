Челябинск, 6 июня, 2018, 12:46 — ИА Регнум. В Челябинске активисты снова обратили внимание властей на городскую свалку, которая формально закрыта уже 26 лет, а фактически действует до сих пор. Граждане требуют окончательно её закрыть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Письма мёртвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Человек в противогазе

Возле свалки прошёл пикет. Люди в противогазах, среди которых активисты одного из экологических движений «Экочел», требовали её закрыть. Ещё один пикет они провели возле публичной библиотеки.

Также активисты записали видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину. Они просят помочь закрыть свалку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о рекультивации свалки волнует волнует горожан уже много лет. Этот процесс планировалось начать в 2017 году, потом в 2018-м. Отходы планировалось свозить на полигон под Полетаево. Однако Челябинский областной суд по иску местных жителей запретил это делать.

В 2020 году Челябинск будет принимать саммиты ШОС и БРИКС. Возможно, к этому времени свалку, наконец, рекультивируют. Новый министр экологии региона Сергей Лихачёв назвал это одним из основных своих приоритетов.