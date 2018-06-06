Калининград, 6 июня, 2018, 13:38 — ИА Регнум. Окрашивание Калининградской области в красный цвет на картах НАТО — это признак подготовки североатлантического военного блока к нейтрализации российского эксклава. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 6 июня, военный аналитик из Калининграда, учёный секретарь Балтийского федерального университета им. Канта Юрий Зверев.

Коллаж ИА REGNUM Карта российского эксклава от американских «раскрасчиков»

Напомним, накануне СМИ опубликовали снимок с интернет-страницы одного из подразделений сухопутных войск США в Европе — так называемого второго кавалерийского полка (на деле мотопехотного полка, который с 2011 года регулярно привлекается к масштабным учениям НАТО в Прибалтике).

На фото видно, как американские офицеры сидят вокруг лежащей на полу внушительной карты Восточной Европы. Калининградская область выделена красным цветом. Отмечается, что 2-й кавалерийский полк США обсуждает вопросы многонационального учения Saber Strike-2018, организованного командованием сухопутных войск США в Европе.

«Речь, я полагаю, идет не столько о планировании захвата Калининградской области, сколько о нейтрализации тех систем вооружения в российском эксклаве, которые в случае военных действий помешают НАТО выдвигать свои силы в восточную Балтику и Прибалтику. Плюс, по логике НАТО, о «защите» так называемой Сувалкской бреши между Калининградской области и Беларусью, которая критически важна для усиления группировки НАТО в Прибалтике», — прокомментировал нашумевший снимок Юрий Зверев.

Эксперт уточнил, о каких системах вооружения может идти речь:

«Прежде всего, это оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М», зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 и С-300, береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» и «Бастион».

Комментируя подобные планы НАТО, военный аналитик задался вопросом: «Другое дело, что никто так до сих пор и не объяснил, зачем России вообще нападать на Прибалтику».

«Аргументы типа «природной агрессивности русских» или «они это могут сделать из любопытства, чтобы посмотреть на реакцию НАТО» или «русские захотят унизить НАТО» не принимаются. Ибо они рождены в воспалённом воображении некоторых западных политиков и журналистов и не имеют под собой никаких оснований», — продолжил Зверев.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, стоит ли рядовым калининградцам опасаться подобной «красной метки» со стороны НАТО, Юрий Зверев сказал:

«Россия — одна из двух ядерных сверхдержав. И я не могу вообразить себе ситуацию, когда НАТО будет захватывать Калининград, а Российское государство будет на это просто смотреть. В таком случае неизбежно разразится глобальная война, причем ядерная. И надеюсь, что горячие головы в НАТО это отлично понимают. У нас есть чем сдержать агрессию и чем на нее ответить».

ИА REGNUM напоминает, что манёвры Saber Strike-2018, стартовавшие в Польше и странах Прибалтики с 3 июня, являются крупнейшими в 2018 году на территории Восточной Европы. В учении примут участие около 18 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц военной техники из 20 стран НАТО и стран-партнёров НАТО.

Для сравнения, в российско-белорусских учениях «Запад-2017», которыми западная пропаганда пугала европейского обывателя, было задействовано около 13 тыс. военнослужащих России и Белоруссии.