Набережные Челны, Татарстан, 6 июня, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В мае 2018 года предприятие «КамАЗ» произвело 3 134 машинокомплекта, что на 8,8% больше, чем в мае 2017 года. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба автомобильного предприятия.

Vitaly V. Kuzmin Автомобили КамАЗ-6560

С начала года произведено 14 306 грузовых автомобилей. Это на 7,5% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Рост производства двигателей и силовых агрегатов составил в мае 29% в месячном выражении: было выпущено 3 707 единиц продукции. С начала года выпущено более 15,6 тыс. двигателей и силовых агрегатов (+9% к 2017 году).

В мае запчастей реализовано на сумму 1,75 млрд рублей, за пять месяцев года — на 8,87 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM в середине мая российский производитель грузовиков отчитался об увеличении продаж на 7,8% в первом квартале 2018 года. Реализованы 6,2 тыс. автомобилей «КамАЗ».

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