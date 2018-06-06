Москва, 6 июня, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июня, жителей и гостей Москвы ожидает облачная погода. По прогнозам синоптиков Росгидромета, также в течении возможен небольшой дождь и сильный ветер, порывы которого могут достигать 17 м/с.

Цитата из х/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР У природы нет плохой погоды

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Регионально ГУ МЧС просит граждан быть осторожными и внимательными, обходить шаткие строения и парковать автотранспорт вдали от деревьев и плохо закреплённых конструкций.

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Как сообщало ИА REGNUM, экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях МЧС распространило и накануне, 5 июня. Росгидромет сообщал о надвигающемся шквалистом ветре до 14−19 метров в секунду в Троицком и Новомосковском административных округах столицы.