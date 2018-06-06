Анкара, 6 июня, 2018, 12:35 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции арестовали 171 нелегального мигранта, сообщает 6 июня Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Нелегальные мигранты

Спецоперации проводились на территории всей страны. Беженцами оказались выходцы из Сирии, Пакистана и Афганистана. Все они были доставлены в миграционные органы, где будет решаться их дальнейшая судьба.

Напомним, подавляющее большинство беженцев с территории Ближнего Востока пытается проникнуть на территорию Евросоюза через Турции, однако после миграционной сделки 2015 года, закрывшей границы республики, это стало сделать значительно сложнее.