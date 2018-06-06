Москва, 6 июня, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Актер и режиссер Михаил Ефремов отказался комментировать свое предложение передать Крымский мост Украине. Всё уже сказано, заявил он в беседе с телеканалом RT.

Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия Я всё сказал

Я всё сказал в интервью. Зачем я буду комментировать свои слова? Ну сказал и сказал, что комментировать-то?» — сказал Ефремов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью видеоблогеру Юрию Дудю Ефремов заявил, что Крымский мост стоит отдать Украине, чтобы она «простила» России воссоединение с полуостровом.

«Пускай они деньги берут за проезд (по мосту), они счастливы будут», — предложил актер.

В Крыму в ответ на это заявили, что «сколько Киев ни корми, он всё равно в Европу смотрит». Повлиять на позицию Украины может только «полная перезагрузка власти в Киеве», отметил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик («Единая Россия»).

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