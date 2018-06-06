Омск, 6 июня, 2018, 12:18 — ИА Регнум. На жалобу омичей на ужасное состояние игровой детской площадки на улице 4-я Транспортная обратило внимание следствие. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 6 июня, в следственном управлении СКР по Омской области, по сообщению о жуткой детской площадке в Омске проводится доследственная проверка.

Скриншот со страницы группы «Омск Live». Vk.com Жуткая детская площадка в Омске

По предварительным данным, на детской площадке стоят качели с верёвкой и ржавая железная горка, представляющие опасность для детей. В ходе проверки следователи намерены установить организацию, обязанную содержать сооружения в надлежащем состоянии. Действиям ответственных лиц дадут правовую оценку. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Добавим, сообщение о жуткой детской площадке появилось в июне на странице городского паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под фотографиями омичи подчеркнули, что качели похожи на виселицу.

«Ужас», — комментируют пользователи.

Однако некоторые подписчики паблика призывают омичей не жаловаться в соцсетях, а собраться и привести площадку в порядок самостоятельно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Омской области безопасности детей также угрожает аварийная школа в селе Звонарев Кут Азовского района. Заброшенное полуразвалившееся двухэтажное здание школы не сносят уже долгое время. Между тем в развалинах играют дети, также туда ходят подростки.