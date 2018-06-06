Калуга, 6 июня, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Система менеджмента качества Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» Калужской области им. А. Г. Ромашина соответствует международному стандарту. Это подтвердили аудиторы компании Bureau Veritas. Как сообщил 6 июня корреспонденту ИА REGNUM директор по качеству ОНПП «Технология» Владимир Корсачёв, проведенный надзорный аудит стал первым после получения предприятием в 2017 году сертификата соответствия новейшим международным требованиям аэрокосмической отрасли.

Фото пресс-службы «ОНПП «Технология» В цеху.

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Экспертному анализу подверглась вся производственная цепочка — от управления закупками и разработки регламентирующей процесс производства продукции документации до планирования научной деятельности и реализации политики в области качества. В результате проверки системы менеджмента качества при разработке и производстве изделий из полимерных композиционных материалов и авиационного остекления аудиторы подтвердили соответствие действующему стандарту.

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Напомним, новый стандарт на предприятии в Обнинске был успешно внедрён за год до установленного IAQG срока — в 2017 году. Результаты первого надзорного аудита подтвердили соответствие продукции ОНПП «Технология» высоким требованиям аэрокосмической отрасли. В настоящее время на предприятии действуют более 100 стандартов организации и свыше 55 рабочих инструкций.