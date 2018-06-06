Ханчжоу, Китай, 6 июня, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Сегодня, 6 июня, в Ханчжоу открылся рынок аудиовизуального контента MIPChina, организованный Reed Midem. Основная цель мероприятия — налаживание долгосрочных деловых отношений между китайскими и международными компаниями. Форум продлится до 7 июня.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Экспоконтент» MIPChina

В этом году делегаты из 20 стан пообщаются с представителями 53 китайских компаний, заинтересованных в приобретении зарубежного контента. Среди них — Youku, Tencent Technology, China Central Television и другие лидерs китайского рынка. В форуме также примут участие известные международные компании A+E Networks, All3 Media, Warner и Viacom. Российскую делегацию на MIPChina представят компании Signal Media, X-Media Digital, студия анимационного кино «Мельница» и продюсерская компания «Среда».

Фото предоставлены пресс-службой компании «Экспоконтент» Переговоры

Студия «Мельница» представит два сериальных проекта — «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины», премьера которых в этом году состоится в США, Канаде, Великобритании и странах Европы. На MIPChina делегаты компании встретятся с представителями Youku и Tencent.

X-Media Digital представит анимационные сериалы собственного производства «Жила была царевна», «Капитан Кракен и его команда», «Тачки, Тачки» и «Удивительная стройка». Проекты «Грузовичок Пик» и «Мы идем по лесу» уже продали дистрибьютору на ТВ и цифровое вещание на территории Китая.

Компания Signal Media планирует представить новые проекты «Сказочный Патруль», «Герои Энвелла», «Разыскивается филин», «Сверхспособности» и «Жизнь с бактериями».

Помимо переговоров, в рамках MIPChina пройдет конференция, посвященная продвижению китайского контента на международном рынке. В рамках сессий конференции спикеры расскажут о глобальных трендах мировой медиаиндустрии, о ко-продукции китайских и международных компаний, а также о создании форматов для китайского рынка.