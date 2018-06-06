Лондон, 6 июня, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Трансатлантический перелёт новейших американских истребителей F-35 отложен из-за шторма. Об этом сообщает британская газета The Times.

Цитата из х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». Реж. Марк Захаров. 1980. СССР Пустое хвастовство

Прибытия «всепогодных» боевых машин в Великобритании давно ждут. Истребители обошлись королевству в ₤150 млн каждый. Полету помешали шторм и сильные волны в районе военной базы в штате Южная Каролина.

Британские ВВС не способны обеспечить выполнение всех требований безопасности, поясняет издание. Кроме того, в условиях шторма спасение пилота в случае катапультирования не гарантировано, отмечает газета.

Источники издания в британском оборонном ведомстве назвали ситуацию жалкой и постыдной. Официальный представитель ВВС Великобритании пояснил, что при необходимости американские истребители-бомбардировщики способны совершать полет при любой погоде. Однако в мирных условиях стоит дождаться улучшения погоды ради безопасности экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в статье на портале Task and Purpose было высказано мнение, что конструкторы из США при создании истребителя Lockheed Martin F-35 Lightning II опирались на опыт советских инженеров. Одним из прототипов машины послужил экспериментальный самолёт Як-141.

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