Калуга, 6 июня, 2018, 11:54 — ИА Регнум. 15 сельских тружеников получили жилищные сертификаты на строительство и приобретение жилья. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, вручение документов состоялось сегодня, 6 июня, в рамках еженедельного селекторного совещания с работниками агропромышленного комплекса региона.

Admoblkaluga.ru Вручение жилищного сертификата.

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Как отметил министр сельского хозяйства области Леонид Громов, начиная с 2003 года, данный вид господдержки получили более 900 сельских семей в Калужской области. Было приобретено и построено 65,7 тыс. кв. м жилья в сельской местности.

В 2018 году в рамках подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий на социальные выплаты планируется направить 52,5 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Всего их получат 40 сельских семей. По информации профильного ведомства, более 60% из них планируют строить дома, остальные — приобретать готовое жилье. Размер социальной выплаты для семьи из трёх человек на сегодня составляет 1,1 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» будет выдано 7273 государственных жилищных сертификата. Это более чем на четверть больше, чем в 2017 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.