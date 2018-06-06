Москва, 6 июня, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Российские чиновники считают, что у них маленькие зарплаты. По их мнению, оклады госслужащих должны быть на 60% (или на 40 тысяч рублей) больше нынешних. В таком случае квалифицированные кадры охотнее пойдут работать на государственную службу. Такие выводы следуют из доклада НИУ ВШЭ и Всемирного банка.

Иероним Босх. Жадность (фрагмент картины «Семь смертных грехов и четыре последние вещи»). 1475-1480

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При этом отмечается, что для привлечения высококвалифицированных специалистов необходим рост заработной платы до 75%, а в регионах этот порог незначительно ниже — 25−30%. Чтобы удовлетворить желание служащих о большем заработке, консолидированный фонд оплаты труда необходимо увеличить на 307 млрд рублей, пишет газета «Известия». В документе отмечается, что количество вакансий в федеральных министерствах и ведомствах достигает 66−70% от штатной численности. Причина такого кадрового голода лежит в недостаточном уровне оплаты труда ряда сотрудников.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, по итогам 2016 года по всем ветвям власти в федеральных органах трудились 38 тыс. госслужащих и их укомплектованность составила 85,6%. При этом по 46 федеральным ведомствам, что составляет почти 70% от общего числа, зарплаты госслужащих были ниже средней по экономике Москвы на тот период — менее 87,1 тыс. рублей. А в районе 60 тыс. рублей в 2016 году зарабатывали только госслужащие трёх федеральных ведомств. Средняя начисленная зарплата государственных служащих в федеральных органах власти за 2016 год составляла 115,7 тыс. рублей. Добавим, что с 1 января 2018 года, согласно указу президента РФ, оклады федеральных госслужащих повысили на 4%.