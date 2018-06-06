Киев, 6 июня, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Крупнейшая частная газодобывающая компания Украины Burisma Group провела в Монако форум по энергетической безопасности Европы Energy Security for the Future.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как отмечает издание «Обозреватель», участники форума в этом году неформально назвали мероприятие «форумом друзей», поскольку в большинстве выступлений Украина рассматривалась в качестве фактора обеспечения энергонезависимости Европы.

«Украина сегодня — это реальное поле битвы между российскими амбициями и европейской поддержкой в вопросах стабилизации ситуации. Проводить реформы чрезвычайно сложно, особенно в условиях открытого военного конфликта с Россией. Это не только вызов, но и сверхсложная задача. Украинцы пытаются это сделать, и результаты этих реформ все более очевидны. Если Украина будет иметь сильную поддержку со стороны ЕС и США, то страна будет иметь шанс стать сильнее, лучше организованным и эффективным государством в течение следующих лет. Все мы к этому стремимся», — отметил в своем выступлении экс-президент Польши Александр Квасьневски.

По итогам конференции ее участники должны были сформулировать «набор замечательных идей, как усилить уровень энергетической независимости Украины».

«Что, опять?! Что-то собираются, собираются, а результат только хуже», — иронизирует в своем комментарии украинский эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Он отмечает, что за пять месяцев нынешнего года частные компании снизили добычу газа почти на 4% — до 1,78 млрд кубометров.

«Может, еще так лет 10 будут собираться в Монако и газ вообще перестанут добывать. А может, нужно по пять раз в год собираться, чтобы был результат. Нефартовое место какое-то, это Монако», — подчеркивает Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, добыча природного газа на Украине в январе — мае 2018 года сократилась на 1,1% (на 91 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 8,5 млрд кубометров. В том числе добыча газа государственной компанией «Укргазвыдобування» составила 6 млрд 285,5 млн куб. м (+1% к январю — маю-2017), ПАО «Укрнафта» — 432,9 млн куб. м (-15,9%), другими компаниями — 1,786 млрд куб. м (-3,8%).

При этом в апреле премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что Украина до 2020 года должна увеличить добычу газа внутри страны с нынешних 15 млрд кубометров до 20 млрд.

«У нас залежи газа вторые-третьи в Европе по объемам. Залежи украинского газа не разрабатывались, и все, что касалось возможности добычи украинского газа, уничтожалось. Мы сегодня создаем условия, при которых объем добычи будет расти — не менее 1 млрд в год. Это обеспечит нашу независимость от любого, кто поставляет газ», — сказал тогда глава правительства Украины.