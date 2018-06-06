Москва, 6 июня, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Российское внешнеполитическое ведомство считает «параноидальными фантазиями» публикацию в британской газете The Times, в которой утверждается, что посольство РФ в Дублине планирует создать подземную разведывательную инфраструктуру для шпионажа на территории Ирландии. Об этом сообщает 6 июня пресс-служба МИД РФ.

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«Издание настаивает, что российская дипмиссия в Ирландии озабочена поиском строителей для создания разветвленной системы подземных бункеров секретного назначения», — говорится в сообщении пресс-службы.

В российском МИДе назвали ложью утверждения автора статьи о том, что якобы планируемые к постройке подземные сооружения могут использоваться для «получения и передачи в Москву зашифрованных данных в области высоких технологий, обеспечения безопасности, фармацевтики, а также банковского сектора» Ирландии.

Также российское дипломатическое ведомство заявило, что надеется на опровержение редакцией The Times указанной дезинформации.