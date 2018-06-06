Пекин, 6 июня, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Астрономы при помощи телескопа ALMA оценили, сколько массивных звёзд находятся в нескольких галактиках с активным звездообразованием, а также в одной из областей звездообразования в Большом Магеллановом Облаке. Об этом сообщается на сайте Европейской Южной обсерватории.

Ян Матейко. Астроном Коперник. Беседа с Богом. 1872

Наблюдения показали, что в исследуемых галактиках содержится гораздо больше массивных звезд, чем в более спокойных галактиках.

Отмечается, что открытие ставит под сомнение современные взгляды на эволюцию галактик и меняет понимание истории звездообразования во Вселенной.