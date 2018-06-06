Лондон, 6 июня, 2018, 11:38 — ИА Регнум. После трех месяцев кризиса в Италии теперь есть правительство, сформированное на основе непростой коалиции между движением «Пять звезд» и «Лига Севера». Обеим сторонам будет крайне сложно согласовать бюджет, который, скорее всего, выйдет за рамки, наложенные на Италию в качестве члена еврозоны. За этим последует возобновление политического кризиса, поэтому в скором времени стоит ожидать новых выборов, пишет Джордж Сорос в статье для британского издания The Guardian.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сорос

Результаты следующих выборов в Италии будут в значительной степени зависеть от того, как ЕС отреагирует на нестабильность в этой стране. В ЕС наблюдается сильная склонность использовать этот случай, чтобы преподать Италии урок. Если ЕС последует этому курсу, он выкопает себе собственную могилу, спровоцировав отрицательную реакцию со стороны итальянского электората, который затем переизбирает «Пять звезд» и «Лигу Севера» еще большим число голосов.

Вместо того, чтобы пытаться учить Италию, ЕС должен спросить себя: что может извлечь европейский блок из потрясений в Италии. Исторически Италия всегда была сильнейшим сторонником ЕС, потому что граждане страны не доверяли собственным правительствам. И не зря, отметил Сорос: у этих правительств была тенденция к коррупции и проведению политики, которая не отвечала интересам народа. Но ЕС не должен наказать итальянский народ за грехи своих правительств.

По словам финансиста, основным камнем преткновения, из-за которого в Италии победили «Пять звезд» и «Лига Севера», стала ошибочная миграционная политика ЕС, из-за которой на Италию легло несправедливое бремя. У европейского блока вообще нет общей миграционной политики: каждое государство-член следует в этой области собственным курсом, который часто идет вразрез с курсом других стран блока.

Несмотря на то это, в ЕС действует так называемый Дублинский регламент, согласно которому беженцы являются ответственностью той страны, в которую они первоначально прибыли. В результате Италии приходится нести непропорциональную ответственность в рамках этой международной нормы, требующей, чтобы все спасенные в море беженцы высаживались в безопасном порту. На практике это означает чаще всего города Италии.

Если раньше большинство беженцев могло перебраться в страны севера Европы, то с сентября 2015 года как Франция, так и Австрия закрыли свои границы, а спасенные оказывались в ловушке в Италии. Рим оказался не только в очень несправедливой ситуации, но и стал нести значительное финансовое бремя на фоне общего экономического отставания страны от других членов ЕС.