Москва, 6 июня, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Госдума приняла закон, дающий право инвалидам подавать докменты несколько вузов на внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Инициатива направлена на восстановление для детей — инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, возможности воспользоваться правом на внеконкурсный прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных испытаний путем подачи заявлений в несколько высших учебных заведений (до пяти соответственно).