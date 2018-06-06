Токио, 6 июня, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Беспилотный аппарат, защищающий своего владельца от дождя, создали японские специалисты. Изобретение принадлежит компании Asahi Power Service, передает 6 июня телеканал NHK.

Рене Магритт. Каникулы Гегеля. 1958

На текущий момент успешно действуют две модели «летающего зонта». Устройства способны распознать своего владельца и укрыть его от дождя, даже если он идёт довольно быстро.

По словам президента компании Кэндзи Судзуки, идея «летающего зонта» пришла к нему во время сильного ливня. Обе руки изобретателя при этом были заняты.

Себестоимость устройства пока довольно высокая. Кроме того, их нужно «научить» избегать столкновения друг с другом. Предположительно, новинка попадет на рынок через два года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции разработали квадрокоптер, способный менять конфигурацию во время полёта. Для устройства не станут препятствием узкие проёмы.

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