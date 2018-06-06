Москва, 6 июня, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю Россию в 2019 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня, об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе Недели российского ритейла в Москве.

ИА REGNUM Денис Мантуров

«Для повышения покупательской активности иностранных гостей, а турпоток в нашу страну растет, мы запустили в пилотном режиме в 12 регионах систему tax free. После ее обкатки мы планируем с 2019 года распространить на всю страну», — сказал Мантуров.

Вместе с тем ранее вице-премьер Игорь Шувалов говорил о том, что система может заработать по всей России с 1 октября 2018 года. По его словам, такая рекомендация будет дана правительству, если пилотный проект покажет отсутствие каких-либо возможностей для нелегального бизнеса.